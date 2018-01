publié le 24/01/2018 à 01:04

Pas plus tard que ce week-end une 2 CV a été adjugée plus de 70.000 euros au cours d'une vente aux enchères. Plus de 70.000 euros, 75.600 exactement. Soit le prix d'une belle Audi, ou d'un petit SUV Porsche. Vente organisée par la maison Osenat à Fontainebleau. C'est 7 fois le prix de l'estimation. Les enchères ont grimpé par "une joute" entre deux enchérisseurs fanatiques. C'est au final un musée néerlandais qui a eu le dernier mot.



Ce modèle, une type A sans serrure de portes, avec un simple compteur de vitesse et une unique couleur grise. Donc à priori rien d'extraordinaire. Sauf qu'elle porte le numéro de châssis 000458. Autrement dit, il s'agit d'un des tous premiers modèles le numéro 458. Alors qu'au total, plus de 5 millions de 2 CV ont été assemblées. Ce qui peut expliquer les enchères qui se sont envolées. Un modèle rare, et donc très convoité. L'auto est sortie des chaînes en 1949, quelques semaines après la présentation du modèle, le 7 octobre 1948 au Salon de Paris qui se déroulait au Grand Palais a deux pas d'ici à RTL.

Ce n'est pas un record. La 2 CV la plus chère au monde a été vendue il y a deux ans pour la modique somme de 172.800 euros. Pour une rarissime version Sahara. Cela dépend bien sûr de l'âge et surtout de l'état de conservation de la voiture. Pour modèle en très mauvais état, comptez environ 1.500 euros, une 2 CV en bon état vaut entre 4.000 et 8.000 euros. Pour une série spéciale là c'est beaucoup plus, 10 à 20.000 euros.