37% des ralentisseurs sont non conformes en France

Gare aux ralentisseurs trop hauts ! Selon nos confrères d'Auto Plus pas moins de 37% des ralentisseurs sont non conformes. Enquête qui fait suite à une affaire qui a opposé un automobiliste à une mairie. En novembre dernier, dans le Var, un automobiliste mécontent s'est retourné contre une commune, après avoir roulé avec sa Ferrari sur un dos-d'âne.



Le conducteur a réussi à faire reconnaître que celui-ci était trop haut. La mairie s'est engagée à rembourser les frais de réparation de 2.000 euros de sa voiture. Mais ce n'est pas un cas isolé. On a tous pesté contre un ralentisseur trop haut où frotté le bas de sa voiture.

C'est d'ailleurs ce que prouve l'enquête. Plus d'un tiers de ralentisseurs non conformes c'est énorme. D'autant que la situation ne s'arrange pas ! En 2013, nos confrères avaient fait exactement le même constat. Eh bien au terme de leur nouvelle enquête, ils ont un taux de non-conformité de 37% ! Avec deux types de ralentisseurs. D'abord le dos-d’âne classique, que l'on appelle aussi les gendarmes couchés qui doit répondre à des normes très strictes.

Un dos-d'âne doit faire quatre mètres de longueur et ne doit pas dépasser dix centimètres de hauteur. Ils ne peuvent être installés que dans des zones limitées à 30 km/h. Ils sont interdits sur les voies en pente, dans les virages ou sur les routes desservies par les transports publics. Mais dans la pratique, de nombreuses communes semblent être hors-la-loi.



Montrés du doigt aussi ce qu'on appelle les coussins berlinois ou plateaux, sorte de petits ralentisseurs qui se développent sans vraiment de cadre précis, ce qui laisse une certaine liberté dont certaines communes profitent. Auto Plus en a pointé par exemple 7 qui s’enchaînent sur seulement 300 mètres.



L'erreur la plus fréquente, croire que dans une zone 30, là où ils sont le plus implanté, on peut les passer à cette vitesse. Méfiance, cela peut causer de gros dégâts à un véhicule bas, ou très chargé. Dans ce cas, il faut rétrograder en première et passer au pas. D'où la nécessité de mettre en place une norme unique, Et vraiment respecter le 10 centimètres de haut maximum, car un plateau à 15 centimètres de haut peut occasionner de gros dégâts.

