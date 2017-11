Plus de 60 Citroën de collection mises aux enchères

publié le 29/11/2017 à 00:41

Inauguré en 2001 près de l'usine maintenant fermée d'Aulnay-sous-Bois, le Conservatoire Citroën compte près de 700 véhicules et objets. Et le 10 décembre, le Conservatoire qui déménage va proposer aux enchères des véhicules et des maquettes que le constructeur possède en double dans ses réserves. L'idée étant de ne pas proposer des prix démoniaques. Même avec un budget raisonnable, on pourra se faire plaisir.



Surtout qu'il y aura quelques pépites à saisir. 7 modèles d'"avant guerre", dont une C4 Berline Carrosserie Spéciale de 1929 à restaurer, estimée entre 2 et 4.000 euros. Mon coup de cœur pour 5 "tout-terrain", dont trois Méhari 4x4 de 1979. Leur particularité, c'est qu'elles ont été produites en très peu d'exemplaires : seulement 1.213 ! Des voitures exceptionnelles pour leur capacité de tout-terrain. Ultra légères, elles pouvaient en effet crapahuter partout, y compris sur des sentiers où les 4x4 calaient. Là, les estimations peuvent grimper jusqu'à 10.000 euros. Originale également, la voiture de Roger Hanin qui roulait tous les jours avec une XM, similaire à celle qu’il utilisait dans la série Navarro. C’est donc sa voiture personnelle, et non celle du commissaire qui est mise aux enchères.

La XM de Navarro ou la C2 d'Ogier

Les plus sportifs seront également servis. Les fans de compétition pourront acheter une maquette de la Citroën C2 Super 1600 pilotée durant la saison 2008 par le futur Champion du Monde des Rallyes Sébastien Ogier. Attention, le modèle est vendu sans moteur, ce qui explique son tarif modique estimé à partir de 8.000 euros. Et, pour les fan de Marseille, une DS3 OM bleu et blanc aux couleurs du club de foot estimée à 10.000 - 15.000 euros.