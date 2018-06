Teréga "stocke 25% du gaz naturel français"

publié le 20/06/2018 à 00:11

Dominique Mockly est le PDG de Teréga, une société qui stocke une partie du gaz naturel français. "Teréga est un opérateur d'infrastructures gazières parce que pour que vous ayez le gaz chez vous, ça passe par des canalisations de transport et des sites de stockage", explique le PDG.



Teréga est un de deux opérateurs à faire cela en France, l'autre est Engie. "On stocke 25% du gaz naturel français stocké sur le territoire français et on a 5.000 kilomètres de canalisations de transport qui permettent d'amener le gaz jusqu'aux distributions publiques", précise Dominique Mockly.

Les canalisations de la société couvrent pour l'essentiel le grand sud-ouest de la France. "La région d'origine parce que le gaz naturel on l'a d'abord découvert près de Toulouse à Saint-Marcet", précise Dominique Mockly. Un gaz stocké sous terre dans des grottes notamment. "Ce qui fait la performance d'un moyen de stockage c'est sa capacité de renvoyer très vite le gaz quand on en a besoin".