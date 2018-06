Pourquoi le prix du gaz pourrait-il augmenter en juillet ?

et AFP

publié le 11/06/2018 à 12:31

Pour les Français qui s'alimentent au gaz, la facture risque de flamber. À compter du 1er juillet 2018, les tarifs réglementés du gaz pourraient augmenter de 6,5% si le gouvernement suit les recommandations de l'analyse annuelle sur les coûts du gaz, publiée le 11 juin par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).



Pourquoi une telle augmentation ? Dans son rapport, la CRE justifie cette hausse des prix par l'accroissement des coûts supportés par Engie, le fournisseur de gaz de référence en France. Dans le détail, le rapport fait état d'une hausse de 3% des coûts d'approvisionnement, de 2,5% des coûts d'infrastructures et de 2,6% des coûts commerciaux. Cette évolution se traduirait au final par une hausse de 6,5% sur la facture TTC d'un client qui se chauffe au gaz.

Pour que ces nouveaux tarifs soient appliqués, l'avis de la CRE doit désormais faire l'objet d'un arrêté ministériel. C'est donc le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, qui devra trancher et décider d'une éventuelle hausse des tarifs réglementés.

Les tarifs réglementés en voie d'extinction

À terme, ces tarifs réglementés fixés par l'État sont cependant amenés à disparaître. Ils devront laisser place aux offres de marché, dont les prix sont fixés par le fournisseur d'énergie et garantis fixes pendant deux ans.



En juillet 2017, le Conseil d'État avait en effet jugés les tarifs réglementaires contraires au droit européen et avait imposé à l'État de les supprimer. Le gouvernement envisage une fin progressive, avec leur extinction à l'horizon 2023 pour tous les particuliers.



Aujourd'hui, près de 60% des 11,5 millions de sites résidentiels et professionnels alimentés au gaz ont déjà quitté les tarifs réglementés pour des offres de marché, selon la CRE.