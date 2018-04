Steven Leprizé, un ébéniste primé pour son système de "bois gonflable"

publié le 09/04/2018 à 10:58

Steven Leprizé a grandi dans l'univers du bois. Mais ce petit-fils d'ébéniste est aujourd'hui tourné vers l'expérimentation dans le mobilier contemporain. Son credo dans le bois, c'est le mouvement. Par exemple, sa société ARCA a inventé le "Airwood®" (le bois gonflable. La technique consiste à apposer de la marqueterie sur une matière souple, permettant ainsi de déformer le bois grâce à l'injection d'air.



Depuis peu, un autre concept a vu le jour : le "WooWood®". C'est un système de rangement par des poches élastiques recouvertes de marqueterie de bois à la manière d'un textile. Au toucher c'est du bois, mais il devient tout élastique et s'étire comme une poche de veste ou de pantalon. C'est vraiment impressionnant.

Entre cinq et dix personnes travaillent actuellement dans l'entreprise ARCA Crédit : T. Caron

Steven a obtenu un BEP d'agencement, puis un Bac d'ébéniste, avant de sortir major de sa promotion à l'École Boulle. À l'obtention de son diplôme, et après avoir travaillé plus d'un an chez un ébéniste-créateur à Paris, il a créé à 23 ans son entreprise. Mais sa force c'est de respecter son univers, à la fois artisanal, avec des gestes ancestraux, en y ajoutant parfois des outils et techniques numériques.



L'entreprise ARCA est résolument tournée vers l'expérimentation dans le mobilier Crédit : T. Caron

Depuis neuf ans qu'ARCA existe, ses clients sont autant des particuliers que des architectes d'intérieur, des designers et des galeristes. Aujourd'hui, ils sont entre cinq et dix dans l'entreprise. Ils vont bientôt déménager à Bussy-Saint-Georges, à côté de Marne-La-Vallée, pour s'agrandir.

Steven Leprizé a grandi dans l'univers du bois Crédit : T.Caron