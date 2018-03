Martial You

06/03/2018

Le stationnement plus cher porte d'ores et déjà ses fruits

La rédaction numérique de RTL

publié le 06/03/2018

L'augmentation du coût du stationnement est l'une des mesures les plus contestées de ce début d'année, mais son premier bilan s'avère positif, deux mois après son entrée en vigueur. Chaque ville définit désormais sa propre politique de stationnement, et les amendes ont quasiment doublé par endroits, alors les automobilistes râlent... Mais le résultat est incontestable, comme a pu le constater RTL.



À Paris, tandis que 7% des automobilistes payaient leurs amendes en 2017, le pourcentage des amendes honorées grimpe déjà à 20% en ce moment. Ce chiffre ne cesse d'augmenter et cela se vérifie partout.

La mesure permet également de générer davantage d'emplacements libres. Depuis le 1er janvier, il y a en moyenne 10% de places libres de plus qu'auparavant, selon un constat établi par la société Indigo dans les villes où il possède des parkings - à Paris, Strasbourg, Metz, Perpignan.



Objectif : 6 à 7 voitures sur un même emplacement

À Poissy, le logiciel de la mairie constate qu'il y a maintenant 3,31 voiture par jour sur une même place, contre 2,9 en 2017. C'est la fin de la voiture-ventouse, ces véhicules qui stationnaient pendant plusieurs jours car il était moins cher de risquer une amende que de payer une place.



L'objectif de ce nouveau système d'amende, est de faire tourner 6 à 7 voitures par jour sur un même emplacement. Ce pari-là est en passe d'être remporté, et plus vite que prévu. Les automobilistes prennent un abonnement pour stationner plusieurs jours ou laissent la voiture au garage. Avant cette hausse des PV, une voiture sur cinq tournait dans les rues de nos villes pour trouver une place. À Paris, on mettait en moyenne 1/4 d'heure avant de pouvoir se garer.