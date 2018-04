Quand les constructeurs automobiles font des poissons d'avril

publié le 02/04/2018 à 23:00

Une sélection non exhaustive des quelques beaux poissons d'avril de la planète auto. Envie d'une voiture parfumée ? Opel vous propose sur sa citadine Adam, une superbe peinture rouge senteur fraise. Chez Mini, l'humour british avait fait son effet avec le 1er avril 2014, la présentation de la Mini Cooper Thé. Une Mini version "écolo carburant au thé".



Le poisson d'avril le plus connecté est lui signé Lexus. On apprend que la marque japonaise travaille sur un système pour donner une leçon aux automobilistes qui se traînent la voie de gauche. Fini les appels de phares, grâce au système Lexus Lane Valet, vous vous connectez à l'ordinateur de bord de la voiture qui précède pour l'écarter de votre chemin. Et cela sans danger.

Mais d'autres encore soufflent le chaud et le froid. Skoda avait par exemple dévoilé une fourrure spéciale prévue pour son modèle Yeti. Et la marque n'avait pas hésité à insister : "Durant nos tests près du cercle arctique, nos pilotes d’essai n’ont même pas eu besoin d’allumer le chauffage", expliquait-elle.

Concernant le chaud, lors de la coupe du Monde de Football au Brésil, Opel avait lancé la série spéciale Astra "Copacabana". Avec notamment un toit aux couleurs du drapeau brésilien, une sellerie en gazon, et en guise klaxon une vuvuzela. Peugeot avait de son côté proposé aux habitants du Royaume-Uni de personnaliser le bruit de leur klaxon par des cris d'animaux, ou de la musique techno.