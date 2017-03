SFR répond à Free en proposant une offre "Red" agressive sur la 4G

publié le 15/03/2017 à 21:54

SFR l'assure : c'est "l’offre la plus généreuse du moment". Vingt-quatre heures après l'annonce du nouveau forfait de Free qui supprime les frais d'itinérance (le surcoût à l'étranger), l'opérateur au carré rouge a dévoilé une offre mobile à 20 euros par mois assortie de 100 Go de données Internet en très haut débit (3G et 4G). Un volume qui dépasse largement les 20 Go habituellement proposés dans la gamme RED. L'offre, valable du 16 mars au 3 avril 2017, est réservée aux 100.000 nouveaux abonnés qui se laisseront tenter.



Cette offre embarque par ailleurs les caractéristiques traditionnelles des offres de SFR. Les clients peuvent toujours profiter des appels et SMS illimités, ainsi que du portail SFR Presse, donnant accès à une sélection de magazines et quotidiens tels que L'Express ou Libération.

Désormais dans le giron d'Altice, SFR propose ainsi l'offre la plus intéressante pour les utilisateurs les plus intéressés par Internet. Dans la même gamme de prix, Free propose 50 Go de données 4G à 19,99 euros. Bouygues dispose d'un forfait B&You au même tarif avec 5 Go d'Internet. Idem pour Sosh, qui permet néanmoins d'utiliser les 5 Go dans toute l'Europe.