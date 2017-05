SFR va changer de nom et devenir Altice

publié le 24/05/2017 à 05:00

Patrick Drahi, président et fondateur du consortium luxembourgeois Altice, va créer une marque unique pour tous ses actifs dont l'opérateur télécoms français SFR pour mieux poursuivre sa politique d'acquisitions et de chasse aux coûts. Seuls les médias (BFM, RMC, Libération, L'Express, i24 news...) et les marques Red en France, Mocho, Uzo et Sapo au Portugal et Next TV en Israël vont garder leurs noms lors de cette transformation devant être opérée d'ici fin juin 2018, a annoncé mardi à New York l'entreprise.



Ce changement doit refléter la présence mondiale de l'entreprise et lui donner une meilleure visibilité à l'international au moment où elle prépare l'introduction à Wall Street de ses activités américaines, appelées à générer à moyen terme la moitié des revenus. "Altice entre aujourd'hui dans une nouvelle ère suivant notre transformation en un leader mondial des télécoms, des contenus et de la publicité", a déclaré le directeur général, Michel Combes.

SFR (société française de radiotéléphone), créée en 1987 par la Compagnie générale des eaux rebaptisée depuis Vivendi et rachetée en 2014 par Patrick Drahi, va devenir Altice. Son célèbre carré rouge sera remplacé par un "a" représentant un chemin, nouveau logo du groupe Altice. Ce changement de nom permettrait de faire oublier les critiques liées à la qualité du réseau de SFR: selon l'association française des utilisateurs de télécoms, plus de la moitié des plaintes déposées contre un opérateur en 2016 ciblaient SFR.

Pas d'impact sur les emplois selon le groupe

La holding financière Altice va se fondre dans le nouveau groupe, tandis que Teads, jeune pousse en compétition avec Facebook et Google dans la pub vidéo en ligne, va maintenir son identité propre. L'impact sur les clients devrait être limité au départ mais Altice prévoit d'améliorer, simplifier et étoffer ses offres commerciales. "Nous allons fournir réseaux, médias, informations, sport, divertissement (...) services et plateformes pour aider nos clients à transformer leurs rêves en réalité", a déclaré Patrick Drahi dans un discours prononcé à Bethpage, à l'est de Manhattan.



En mettant ses actifs sous une bannière unique, le dirigeant espère faire d'importantes économies d'échelle, en réduisant les coûts marketing et de création. Le nombre des agences pub va passer de dix à une. Altice assure pourtant que cette transformation ne devrait pas avoir d'impact sur l'emploi.