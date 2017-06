Sécurité routière : la mortalité des automobilistes en légère baisse en 2016

publié le 27/06/2017 à 06:52

La mortalité des automobilistes a enregistré une baisse de 2% en 2016, selon le bilan définitif publié lundi 26 juin par la Sécurité routière. Elle reste importante, puisqu'elle représente la moitié des décès l'an dernier. La Sécurité routière note une augmentation du nombre de cyclistes tués (+9%), et surtout de piétons (+19 %), en particulier les seniors (566 personnes décédées l'an dernier, soit une progression de près de plus de 9%). Ce phénomène pourrait s'amplifier, avec le vieillissement de la population. Ces personnes âgées de plus de 75 ans sont le plus souvent victimes. Avec un cas qui se développe de plus en plus, en ville : au moment de la traversée d'une rue, ces personnes âgées se font faucher par un conducteur trop souvent absorbés par son portable, s'inquiète la Sécurité routière.



La vitesse est toujours la cause d'un accident mortel sur trois. Malgré la prolifération des radars, ça ne bouge pas. En ville, si la vitesse n'augmente pas, ailleurs elle grimpe : +6 kilomètres/heure sur autoroutes, et +4 kilomètres/heures sur les routes limitées à 110. Mais c'est en dehors des agglomérations qu'il y a le plus d'accidents (près de huit sur dix).

La drogue est aussi un facteur aggravant, tout comme la somnolence. Avec aussi des comportements qui ont la vie dure. Ainsi 20% des automobilistes et passagers tués l'an dernier ne portaient pas la ceinture de sécurité. Pour les deux-roues, 10% des cyclomotoristes tués n'avaient pas de casque ou ne l'avaient pas attaché correctement.