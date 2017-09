publié le 09/09/2017 à 10:20

Le Salon de Francfort 2017 se tiendra du 14 au 24 septembre. Un événement durant lequel certains constructeurs français jouent assez gros. À commencer par Citroën, qui lance en Allemagne son tout nouveau petit SUV, le C3 Aircross. Une voiture qui va s'attaquer frontalement à des stars du marché comme le Renault Captur ou le Peugeot 2008. Ce C3 Aircross reprend tous les codes des nouvelles Citroën : une voiture qui se veut cool, décontractée, et un premier prix raisonnable aux environs de 16.000 euros.



Mais à Francfort, c'est surtout le groupe Renault qui va frapper fort. Avec notamment une voiture qui sera une des stars du salon, le tout nouveau Dacia Duster. C'est la deuxième génération de SUV, dont la première a connu un succès planétaire : presque 2 millions d'exemplaires vendus. Tout change : si la carrosserie reste dans la lignée du précédent, c'est à l'intérieur que le Duster évolue le plus, avec notamment un tableau de bord un peu plus raffiné, un peu plus dessiné. Une montée en gamme est également à noter côté équipement, avec par exemple la possibilité d'avoir des caméras de recul. Et toujours aussi peu cher : c'est 12.000 euros pour les entrées de gamme.

Peugeot est le grand absent de Francfort : c'est la toute première fois que Peugeot fait l'impasse sur un grand salon européen. L'explication est assez simple : le groupe PSA est géré d'une main de fer par Carlos Tavares, qui a décidé d'aller sur les grands salons internationaux uniquement quand il a de nouveaux modèles à présenter.



