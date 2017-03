Renault publie ses tests de consommation sur Internet

publié le 18/03/2017 à 09:12

Au cœur du "Dieselgate", le groupe PSA joue la transparence et publie les tests de consommation de ses voitures en condition réelle, une première. Ces tests suivent un protocole qui est sensé refléter le comportement exact du client moyen, avec un parcours en ville ou sur autoroute. La météo et l'aérodynamisme sont pris en compte. Pour être entièrement crédible, ce protocole d'essai est validé par des organisations non-gouvernementales et le tout audité par le bureau Veritas. 30 modèles ont déjà été testés sur plus de 16.000 kilomètres parcourus.



Selon les résultats publiés, les voitures consomment en moyenne 1,8 litre de plus que lors des tests d'homologation avec cependant des écarts en fonction des modèles de véhicules (jusqu'à 2,7 litres). Il est désormais possible de connaitre les consommations des voitures Renault sur Internet. Cette idée a inspiré d'autres constructeurs : le groupe Volkswagen, numéro 1 mondial, a annoncé qu'il souhaitait lui aussi se lancer dans une opération de transparence.

Le magazine Auto Plus consacre également un dossier sur l'engouement des Français pour la boîte automatique. Plus de 25 % de ceux qui achètent une voiture neuve choisissent une boite automatique. Certains constructeurs proposent uniquement des "boites auto", tels que Porsche et Mercedes.