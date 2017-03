Fiat propose une voiture GPL au prix d'une essence

et Loïc Farge

Si le GPL connaît un beau succès en Italie, en Pologne ou en Turquie, il reste ultra-confidentiel en France. On compte tout juste 262.000 voitures qui circulent au gaz de pétrole liquéfié dans notre pays, contre 14 millions en Europe. Pourquoi un tel désintérêt, alors que les avantages de ce carburant sont nombreux ?



D'abord un prix imbattable à la pompe (en moyenne 70 à 75 centimes le litre, soit une économie de l'ordre de 30% par an par rapport au sans-plomb). De plus, pas mal de stations distribuent du GPL (1.750 sur 10.000). Il n'y a pas de risque de tomber en panne : si votre réservoir est à sec, vous pouvez basculer en un clin d'oeil en mode essence.

En réalité, c'est la fin de l'aide gouvernementale qui l'a coulé. Fini les 2.000 euros de bonus. Pourtant il y a une exonération partielle ou totale de la carte grise suivant les régions. En cas de pic de pollution, pas de souci : le GPL vous permet de circuler par tous les temps.



À cela s'ajoute le manque d'offre. En France, Opel et Fiat proposent encore aujourd'hui des voitures qui carburent au gaz. Justement l'Italien y croit et lance son offre hyper intéressante. En ce moment, une Tipo GPL ou une Fiat 500 L sont proposées au prix de l'essence, à partir de 15.490 euros. On réalise ainsi une économie de 1.500 euros.