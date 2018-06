publié le 19/06/2018 à 07:17

Le dossier des rémunérations des fonctionnaires est ouvert depuis lundi 18 juin. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est conflictuel. C'est un thème de tension récurrent depuis 2010, date à laquelle le fameux point d'indice de la Fonction publique a été gelé.



Ce symbole de la rémunération de nos 5,5 millions fonctionnaires n'a, en effet, été revalorisé qu'en 2016 et 2017. Un coup d'arrêt qui, selon Force Ouvrière, se serait traduit pas une perte de pouvoir d'achat très sensible : 1.300 euros par an pour les agents du bas de l'échelle (la catégorie C), 1.700 euros pour les fonctions intermédiaires et 2.900 euros pour les cadres.

Peut-on s'attendre à un déblocage l'an prochain ? Très clairement non. En tout cas, le gouvernement ne bougera pas en 2019 sur le gel du point d'indice. Et cela pour raisons. La première est budgétaire. La simple augmentation de 1% du point représente une charge de 2 milliards d'euros pour le Trésor public, qui va par ailleurs emprunter près de 200 milliards cette année pour boucler ses fins de mois.

La deuxième raison, c'est que le point d'indice ne bloque pas la hausse des rémunérations des fonctionnaires. Leur fiche de paie est aussi soutenue par le principe très complexe du GVT, le Glissement Vieillesse Technicité, qui active automatiquement les changements de grade et d'échelon, et donc la rémunération.



Enfin, le gouvernement veut en priorité favoriser par des coups de pouces ciblés les métiers les plus en souffrance comme les agents hospitaliers, les gardiens de prison ou le personnel des Ehpad.