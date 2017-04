Comment payer ses pneus moins cher ?

publié le 15/04/2017 à 10:12

Les fabricants de pneus ont annoncé des augmentations de prix dès ce mois d'avril atteignant les 10 %. Cependant, il existe des solutions pour payer moins cher, notamment Internet. Un vrai bon plan : en effectuant un achat en ligne, on paye en moyenne 20 à 50 % en moins. Et contrairement aux idées reçues, les pneus vendus sur la Toile sont d'excellente qualité. On y trouve de grandes marques comme Michelin, Continental ou Bridgestone. L'avantage, c'est aussi le choix, avec des milliers de références.



Aujourd'hui Internet représente 15 % du marché et ne cesse de progresser. D’après une étude Google, le pneu est, de loin, le produit le plus recherché par les automobilistes : il constitue 60 % des recherches, devant les pièces détachées. Les constructeurs ont d'ailleurs leurs propres sites. Ainsi, Michelin détient depuis 2015 40% du capital d'Allopneus, la première enseigne de vente en France. Elle revendique aujourd'hui une part de marché de 9 %, sur 35 millions de pneus écoulés l'an dernier dans l'Hexagone.

D'autres astuces

En dehors d'Internet, il reste encore les garages et les centres auto. Ils affichent certes un tarif plus élevé que les vendeurs sur Internet mais ils proposent des promotions intéressantes. À surveiller ; il y en a quasiment tous les mois d'une enseigne à l'autre. Autre avantage, en cas de crevaison : vous jouez la proximité, le service. Même si les sites Internet proposent de vous livrer les pneus et de les faire installer dans un de leurs centres ; 6.000 rien que pour Allopneus, ou via des camionnettes équipées qui viennent à domicile.

Dernier bon plan : les pneus réchappés, c'est-à-dire reconditionnés. Il est clair que par rapport à un pneu neuf, les performances sont forcément moins bonnes. Toutefois, si vous n'avez pas un gros budget, cela peut éviter de continuer à rouler avec des pneus usés, qui sont très dangereux. L'an dernier, 10 % des automobiles recalées aux contrôles techniques l'étaient pour des pneus usés ! Les normes sont strictes, et c'est d'ailleurs très fréquent pour les poids-lourds. 8 sur 10 roulent ainsi équipés. Au final, vous paierez en moyenne moitié moins. En plus c'est écolo, puisque le rechapage permet de doubler la durée de vie des pneus et donc d'économiser l'usage de matières premières.

Des voitures neuves à 99 euros par mois

Auto Plus a testé quatre voitures neuves à 99 euros par mois. La location longue durée ou la location avec option d’achat sont des formules qui connaissent un grand succès depuis quelques mois, justement parce qu’elles permettent de rouler dans une voiture neuve moyennant des mensualités abordables et parfois sans apport. Et à 99 euros par mois, on a envie de se laisser tenter. Il y a quatre offres en ce moment qui sont particulièrement attractives, deux offres sur des voitures citadines : la Twingo et la VW Up, et deux offres sur des autos un peu plus grandes : la Dacia Sandero et la Ford Ka+.



Il s’agit plutôt des versions d’entrée de gamme mais elles ne sont pas forcément complètement nues : la Twingo, par exemple, qui est une série limitée qui s’appelle "Limited" avec certes le petit moteur de 70 chevaux mais qui offre un équipement complet avec notamment la climatisation, l’autoradio et les vitres avant électriques. À 99 € par mois sur 4 ans, c’est donc plutôt un bon plan, d’autant que cela inclut la prolongation de la garantie, l’assistance et l’entretien. Seul petit bémol, il faut un apport de 1.500 euros.



Mais sur la VW Up, qui est également proposée à 99 euros par mois mais seulement sur 3 ans, l’apport est encore plus important puisqu’il atteint 2.370 euros. Le principal regret que l'on peut avoir sur cette offre, c'est que la VW est vraiment dépouillée : pas d’autoradio, pas de vitres électriques, pas de climatisation… bref, du super basique. Heureusement la voiture est bonne, mais il faudra rajouter un peu d’argent pour améliorer l’équipement.

D'autres offres à étudier

Que valent les deux autres offres à 99 euros par mois ? Ce sont deux familiales compactes, donc des autos plus spacieuses qui permettent d’accueillir 4 personnes sans problème… ce qui à 99 euros par mois est quand même une performance. La Ford KA+ est un bon plan. D’abord parce que c’est une voiture moderne, qui vient de sortir, et qui est spacieuse et assez agréable.



À ce prix-là, elle offre un équipement correct avec les vitres électriques et la fermeture centralisée. Mais il manque quand même la climatisation et la radio… Autre bémol, le loyer n’inclut pas l’entretien et vous devez passer par un apport de 990 euros. À ce propos, la force de la Dacia Sandero, notre quatrième voiture à 99 euros par mois, c’est qu’elle ne demande pas d’apport. Vous attaquez directement par la mensualité de 99 euros et vous repartez avec une Sandero essence de 73 chevaux. C’est une bonne auto, mais attention, côté équipement c’est le grand vide… en fait, elle n’a rien… sauf 4 roues, un volant et la direction assistée qui est son seul luxe ! Bref, c’est rustique.

Malus et bonus

Le malus revient à l'inflation des prix constatés lors des ventes aux enchères. Les cotes sont parfois délirantes. Ainsi, une Ferrari F430 ayant appartenu à Donald Trump s'est vendue en Floride pour 270.000 dollars, soit 100.000 dollars de plus que le prix habituel pour ce modèle !



Enfin, un bonus à Ferrari, qui vient d'ouvrir un deuxième parc d'attraction à son image, Ferrari land. Après celui d'Abou Dabi, c'est en Espagne, près de Barcelone, que Ferrari vient d'ouvrir son deuxième Ferrari Land. Au programme : sur 70.000 mètres carrés, évidemment, des animations autour des bolides rouges et notamment la montagne russe la plus rapide d’Europe où pouvez atteindre 180 km/h en moins de 5 secondes dans des wagons en forme de Formule 1.