Pourquoi les fruits français sont en crise

publié le 18/07/2017 à 08:02

Les producteurs de fruits français traversent une nouvelle crise grave. Avec le beau temps du printemps, les fruits sont arrivés plus tôt à maturité. Il y en a beaucoup en même temps sur le marché. La concurrence est extrêmement forte avec les productions venues d'Espagne. Conséquence : les prix baissent, les consommateurs n'achètent pas plus et des tonnes de fruits invendus sont jetées. À cela s'ajoute la pression de la grande distribution, qui pèse sur les prix auxquels nos producteurs vendent leur production. Une menace dénoncée par les syndicats agricoles.



Si le melon et l'abricot sont particulièrement touchés, "aucun fruit ne tire son épingle du jeu", s'inquiète le président de la Fédération nationale des producteurs de fruits, Luc Barbier (lui-même producteur de prunes en Meurthe-et-Moselle). Il met en avant le fait qu'on est dans une année électorale. "Il y a un attentisme du consommateur, et tous les indicateurs laissent à penser que la consommation est plutôt à la baisse. C'est cyclique, tous les cinq ans c'est à peu près la même chose", explique-t-il.