Pour les vacances, ne louez plus, échangez

publié le 03/11/2017 à 00:29

Charles Édouard-Girard coprésident de GuestToGuest, entreprise d'échange de maison et d'appartement entre particuliers, était l'invité de RTL Grand Soir. "Le principe est simple : vous venez chez moi pendant que je vais chez vous." Un système sans frais qui séduit forcément de nombreuses personnes.



Si ce système existe depuis plus de cinquante ans, le site GuestToGuest apporte une nouveauté, qui flexibilise le procédé. "On a un système de points. Au lieu d'être obligé d'héberger la personne chez qui vous êtes allé, vous allez lui donner des points qui lui permettront d'aller chez quelqu'un d'autre."

Cette entreprise française se développe et a acheté le géant américain HomeExchange, qui était le leader traditionnel du marché pendant une vingtaine d'années. "Si on veut que les échanges de maison soient faits par tout le monde, il faut que des millions de gens l'utilisent. On s'est dit qu'il fallait reprendre une plus grosse entreprise."

"On peut laisser le chat et la plante"

L'échange de maison arrive progressivement à dépasser l'un des principaux soucis, l'angoisse des propriétaires. "Il y a beaucoup de peur dans l'échange, parce qu'on fait venir quelqu'un chez. Mais on est le seul moyen touristique qui a autant de moyen de satisfaction. À 99% les gens se disent très satisfaits." Par exemple, les utilisateurs du site vont pouvoir laisser leurs animaux de compagnie, sans avoir à leur trouver une pension. "Le plus courants sont le chat et la plante", sourit Charles Édouard.