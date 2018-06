publié le 09/06/2018 à 09:28

Au premier juillet entrera en vigueur la nouvelle limitation de vitesse à 80 km/h sur certaines routes. Auto-Plus révèle cette semaine quels seront les départements les plus touchés par la mesure.



En exclusivité, grâce au GPS Tomtom, le magazine automobile dévoile le nombre de kilomètres de routes concernés par le passage aux 80km/h, département par département. Et à ce petit jeu, c'est la France rurale qui va être la plus impactée par cette mesure.

Le département qui comptera le plus de routes à 80km/h, c’est la Dordogne avec près de 11 000 km qui étaient jusque-là limités à 90 km/h et qui passeront donc le 1er juillet à 80km/h

Parmi les autres départements les plus touchés, on trouve aussi l’Aveyron, La Saone-et-Loire, la Charente-Maritime, la Manche et l’Ille-et-Villaine, qui compteront chacun 8000 à 9000 km de routes à 80 km/h.

Les départements les plus urbanisés comptent moins de routes à deux voies hors agglomération, ils seront donc ils seront moins touchés par le passage à 80km/h. Par exemple, en Ile de France, les départements de la grande couronne comme les Yvelines ou l’Essonne ne compteront qu’un gros millier de kilomètres de routes qui passeront à 80km/h.



Plus on s'approche de Paris, moins il y aura de routes concernées par cette nouvelle limitation, à peine une dizaine de kilomètres dans les Hauts-de-Seine ou la Seine Saint Denis. Enfin, à Paris, département 75, zéro kilomètres de route seront concernés par le passage à 80 km/h.



Selon le gouvernement, ce sont 400 à 450 mille kilomètres de routes qui seront concernés, ce à quoi il faut ajouter le réseau secondaire, les toutes petites routes : les voies communales, vicinales, etc... qui elles aussi passeront automatiquement à 80km/h. D’après Auto-Plus la moitié des cabines radars, c’est-à-dire presque 1900 cabines, sont sur une route qui passera de 90 à 80 km/h, le réglage de toutes ces cabines devra être modifié pour le 1er juillet.