CO2 : ça chauffe entre l'Europe et les constructeurs européens

publié le 06/06/2018

Le Parlement européen s'apprête à voter dans quelques semaines les objectifs d'émissions polluantes pour 2030. L'objectif est de faire diminuer de 30% le rejet de CO2 de nos voitures. L'idée est excellente, mais certains y voient une nouvelle mesure irréaliste, loin de la réalité du marché. Et on peut dire que ça chauffe sérieusement avec l'Association européenne des constructeurs.



Le patron de cette association, un certain Carlos Tavarez, le big boss de PSA, est à cran. Selon lui, il est impossible d'atteindre ce résultat avec le peu de soutien actuel des États membres. Pour atteindre ces objectifs, il faudrait que les ventes de voitures électriques représentent au minimum 30% du marché global dans 12 ans.



On frôle le fantasme quand on pense que cette technologie ne représentait que 1% des achats en France l'année dernière. De fait, la transition est trop brutale pour beaucoup de constructeurs.

L'électrique pas assez développé en Europe

Il y a donc une sorte de décalage entre la demande des automobilistes et les nouvelles mesures et les constructeurs doivent faire l'arbitre entre les deux. Bien sûr, tous investissent dans l'électrique, mais sans coup de pouce avec l'amélioration des infrastructures comme les bornes de recharge, le système est bancal.

D'ailleurs 80% des bornes en Europe sont reparties entre quatre pays : l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et Pays-Bas. En Roumanie par exemple, on en compte à peine 150 dans tout le territoire.



De plus, le coût d'une voiture électrique à l'achat est très élevé. Même avec les aides, les prix sont exorbitants par rapport au pouvoir d'achat des automobilistes. Si on analyse le marché, 85% des véhicules électriques et hybrides rechargeables sont vendus dans seulement six pays d'Europe, ceux au PIB par habitant le plus élevé.



L'idée des constructeurs est donc très simple : avant de penser à imposer des mesures écologiques, il faudrait peut-être faciliter l'accès aux nouvelles technologies.

