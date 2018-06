Véhicules d'occasion : l'Europe veut en finir avec les compteurs truqués

publié le 05/06/2018 à 23:18

C'est une arnaque redoutée des acheteurs de véhicules d'occasion : les compteurs truqués, désormais dans le collimateur de l'Europe. Avec la volonté très claire d'éradiquer tout simplement le problème. Cette fraude, bien connue, consiste à abaisser le kilométrage d'un véhicule pour lui donner un coup de jeunesse et espérer un gain à la revente.



La bidouille ne coûte pas très cher au vendeur : entre 200 et 800 euros. Ce dernier peut espérer une plus-value à la revente entre 2.000 et 10.000 euros. Si la pratique peut être attirante, elle reste illégale et comporte des risques. Et puis il y a aussi un manque à gagner énorme. Pour l'Europe, le coût de la fraude représente entre six et neuf milliards d'euros par an.

L'Europe a demandé aux constructeurs de fournir des solutions techniques pour empêcher ce genre d'opération. La mise en place d'une sorte de passeport kilométrique est également à l'étude.

Il faudrait relever les compteurs sur la durée de vie d'une voiture, au contrôle technique, à chaque passage au garage histoire d'avoir une trace légale. Le tout serait inscrit dans un fichier. On se demande pourquoi on n'a pas généralisé cette idée bien avant surtout qu'elle est déjà présente dans certains pays, comme en Belgique depuis 12 ans.

La cerise sur le capot :

Le PSG vient de signer un contrat de marque avec un constructeur Français. Citroën a mis fin au partenariat, c'est désormais Renault qui va supporter les stars de l'équipe parisienne pendant trois ans.



On parle de quelques millions et de sponsors visibles au Parc de princes. Mbappé en Clio, sur le papier, ça ne fait pas forcement rêver mais c'est quand même pour bientôt.