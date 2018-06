publié le 07/06/2018 à 23:15

Le 14e prix Auto Environnement de la Maaf vient de récompenser une Japonaise, la Suzuki Swift. Quand on parle voiture japonaise et environnement, on pense bien sûr à Toyota ou encore Nissan, mais pas forcément Suzuki, plus connu en France pour ses motos. Pourtant, la petite Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid n'a rien a envier à la Prius ou la Leaf par exemple. Grâce à un système d'hybridation baptisé le SHVS.



Le SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki), c'est un petit système d'hybridation simple et ingénieux. Ce qui fait la grande différence c'est d'abord son poids : ultra léger, avec une petite batterie lithium-ion. Vous embarquez à peine 10 kilos de plus et tout ça pour un coût modéré de 1.000 euros.

Et c'est efficace. Le moteur électrique offre un surcroît de 3 chevaux et surtout plus de couple au démarrage. Avec à la clé une économie loin d 'être négligeable, puisqu’en consommation vous gagnez jusqu’à 1L/100 km en ville. Et surtout un prix imbattable : 16.840 euros. Si on compare à la star du marché la Toyota Yaris hybride, c’est 4.000 euros de moins, à équipement équivalent.

Plus surprenant, dans la catégorie SUV/ monospace c'est un diesel qui l'emporte : le Peugeot 3008 GT Line/BlueHDi 130. Malgré le climat anti-diesel, cette version apporte la preuve qu'un moteur qui a été fortement dépollué et qui fonctionne au gazole est encore top pour les gros rouleurs.



Peugeot annonce une consommation moyenne de 5,8 L/100 km avec de faibles émissions de CO2. Comme quoi le diesel peut encore être pertinent si vous parcourez plus de 20.000 kilomètres par an.

La cerise sur le capot :

Un peu moins de huit ans après le lancement de la première génération, Nissan vient de vendre sa 100.000e Leaf en Europe. Le vieux continent représente un tiers des ventes, il s'en vend une toutes les 10 minutes. Elle reste l'une des voiture électriques les plus vendues au monde.