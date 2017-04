Orange lance un forfait à 1,99 euro par mois

publié le 07/04/2017 à 10:58

Orange va-t-il parvenir à renverser Free? L'enseigne de téléphonie lance Forfait Mini, une offre à 1,99 euro par mois comprenant des appels illimités vers 3 numéros en France métropolitaine, 10 minutes d'appels vers tous les numéros et les SMS/MMS en illimité dans toute l'Europe sans frais supplémentaires, comme repéré par Next Inpact dans la nouvelle brochure tarifaire de la marque. Cette offre est réservée aux clients Open.



De quoi parvenir à déstabiliser Free, précurseur du forfait portable low cost ? Pas si sûr quand Free Mobile fait mieux en proposant aux clients 2h d'appels, SMS illimités et 50 Mo d'internet pour seulement 1 centime de plus. Syma propose également 2h d'appels, SMS illimités et 20 Mo de data, tandis que Cdiscount mobile dlivre 200 minutes, 200 SMS/MMS et 200 Mo de data.