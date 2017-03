publié le 15/03/2017 à 20:05

Comment transformer les prochaines obligations imposées par la législation européenne en argument marketing. Free a annoncé mardi 14 mars l’enrichissement de son offre phare à 19,99 euros par mois, ou 15,99 euros pour les abonnés Freebox. Pour le même tarif, le forfait inclut désormais les communications en Europe, aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud, au Canada, en Israël et en Nouvelle-Zélande et une enveloppe Internet passant de 3 à 5 Go en 3G dans ces pays, en plus des 50 Go déjà inclus dans le forfait pour la France.



Avec cette nouvelle offre, l’opérateur s’est félicité d’abolir les frais de roaming (les surcoûts facturés par les opérateurs lorsqu’un abonné passe des appels et utilise Internet depuis son smartphone à l’étranger) et de permettre à ses clients de réaliser "des économies monstrueuses". Son président Xavier Niel s’est même autorisé à tacler la concurrence, arguant qu’un abonné SFR devrait débourser pas moins de 45.000 euros pour profiter de 5 Go sur un mois aux États-Unis.

L’opérateur au carré rouge n’a pas tardé à réagir à la faveur d’un communiqué publié en fin de journée annonçant l’enrichissement de son offre RED Europe à 15 euros par mois. Du 21 mars au 6 juin, les abonnés de SFR pourront désormais profiter de la gratuité des frais d’itinérance dans toute l’Europe, aux États-Unis et au Canada ainsi que de 10 gigas supplémentaires pour le surf Internet, portant l’enveloppe allouée à 15 Go au total en 4G. L'opérateur de Patrick Drahi promet par ailleurs une nouvelle bombe à suivre en rapport avec la data.

SFR est plus intéressant en entrée de gamme

Avec ces nouvelles offres, Free et SFR prennent de l’avance sur la disparition prochaine des frais d'itinérance imposée par la Commission européenne dans l’UE. À partir du 15 juin 2017, les tarifs des appels, des SMS et du surf Internet seront alignés sur les tarifs locaux, à quelques exceptions près prévues pour limiter les abus des consommateurs. Tous les opérateurs s’y préparent et de nouvelles offres devraient prochainement voir le jour afin de compenser le manque à gagner provoqué par cette nouvelle obligation.



En l’état, Free se distingue surtout des forfaits "roaming" des autres opérateurs par ses débits limités en 3G, les nombreux pays non européens inclus dans son offre et sa non-limitation dans le temps, quand SFR remporte haut la main le match de l’enveloppe Internet. En entrée de gamme, Bouygues propose ainsi un forfait B&You à 24,99 euros par mois comprenant les communications vers 120 destinations et 5 Go de données Internet en 4G valables quinze jours dans l’année en Europe. Au même tarif, Sosh offre 5 Go en 4G utilisables en Europe toute l’année.

Pas de vrai forfait voyageur sans y mettre le prix

À l’exception de Free (qui n’a pas d’offre premium), les autres opérateurs proposent déjà des forfaits haut de gamme calibrés pour le roaming. Orange offre 40 Go de données Internet par mois dans son forfait Jet à 74,99 euros mensuels, Bouygues propose 20 Go par mois dans son forfait à 89,99 euros et SFR 50 Go par mois dans son forfait à 77,99 euros. Ce sont généralement les offres privilégiées par les professionnels, les plus grands consommateurs de données Internet à l’étranger.