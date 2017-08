Oeufs contaminés : pourquoi la France, autosuffisante en œufs, en importe-t-elle ?

publié le 12/08/2017 à 09:31

En pleine crise de l’œuf, une évidence interroge : si la France, producteur d’œufs autosuffisant, n'importait pas, elle n'aurait pas reçu d’œufs contaminés en provenance des Pays-Bas. "On est autosuffisants en termes de production d’œufs, à 101% d'autosuffisance", confirme Loïc Coulombel, président du syndicat national des industriels et professionnels de l'œuf. "On exporte des œufs et des ovoproduits - à peu près 10% de notre volume", explique le représentant des entreprises qui transforment et emballent les œufs à destination du commerce. Mais les choses ne sont pas si simples.



En cause : un nécessaire maintien à flot des stocks. "On n'a jamais une balance exacte entre la fourniture à un instant t et les besoins au même moment, justifie Loïc Coulombel. On exporte à peu près 10% de notre volume produit en France et on importe 10%", détaille-t-il ainsi. Alors l'apport des Pays-Bas, qui produisent "300% de ses besoins", est utile. "Les Pays-Bas ont toujours été un exportateur d’œuf, il y a un marché mondial d’œufs, illustre Loïc Coulombel. Il y a des pays qui sont plutôt exportateurs - des groupes comme l'Europe, comme les États-Unis - et on a des zones qui sont plutôt importatrices : Hong-Kong, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient".



Pas de poules traitées en France

La crise "prend de l'ampleur par rapport aux œufs qui partent des Pays-Bas", du fait du caractère hautement importateur en œufs de ce pays. "Le problème aurait été dans un pays comme la Suisse ou l'Allemagne qui sont peu exportateurs, c'est clair qu'on aurait eu beaucoup moins de diffusion de cette fraude", estime Loïc Coulombel. En attendant, en France, "il y a des enquêtes en cours" assure Loïc Coulombel. Mais que les consommateurs se rassurent, "les œufs qui sont en magasin sont à 99,9% d'origine France" et il n'existe pas de poules traitées au fipronil en France.