VIDÉO - 6 monstres de Noël à travers le monde

publié le 22/12/2017 à 17:32

En France c'est le Père Fouettard qui se charge de punir les enfants à Noël en leur donnant pour seul cadeau du charbon. Mais ce personnage, qui existe sous différents noms dans plusieurs pays d'Europe, n'a pas toujours eu des pratiques pacifiques. À l'origine, il accompagne Saint-Nicolas dans sa distribution de cadeau et fouette les mauvais enfants avec son martinet.



Dans certains folklores germaniques cette mission est accomplie par Krampus, une créature "mi-chèvre, mi-démon". Ce personnage bestial est célébré chaque année par des "marches de Krampus" en Allemagne, Autriche, Slovénie ou République Tchèque. Au cours de cet événement, les jeunes se déguisent et tentent d'effrayer les spectateurs.

En Grèce, c'est Kallikantzaros qui vient harceler les mortels à la période de fin d'année. Ce gobelin malveillant retourne sous terre après le 6 janvier pour continuer de scier "l'arbre-monde" dans l'espoir de provoquer la fin de l'univers.

L'Islande, terre de mangeurs d'enfants

Le folklore islandais est lui aussi chargé de monstres qui font leur apparition en fin d'année... pour dévorer les enfants. Treize jours avant Noël, les Yule Lads viennent punir ou récompenser les plus jeunes.



Aujourd'hui, ces 13 frères ont l'apparence et le rôle du Père Noël. Dans des versions antérieures du mythe, leur personnalité individuelle va du simple blagueur au meurtrier mangeur d'enfants. La mère des Yule Lads, Gryla, est une géante qui descend des montagnes à l'approche de Noël pour punir les mauvais enfants en les mangeant en ragoût.



Dans les contes, l'Islande est aussi parcourue en fin d'année par Jolakotturin. Un chat géant qui est l'animal de compagnie de Gryla et des Yule Lads. Ce félin rôde dans la campagne et dévore les personnes qui n'ont pas reçu de nouveaux vêtements. À l'origine les paysans utilisaient cette légende pour inciter les travailleurs à participer à la récolte de la laine, car ils offraient des vêtements aux plus méritants.