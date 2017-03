Mysafedeal, la plateforme qui sécurise les échanges entre particuliers

Martial You

Crédit Média : Martial You | Durée : 04:59 | Date : 29/03/2017

publié le 29/03/2017 à 23:40

Avec Myselfdeal, fini les inquiétudes lors d'un échange commercial entre particuliers. La plateforme créée par Laurent Dubois vise en effet à sécuriser les ventes entre particuliers. L'acheteur envoie l'argent via l'application, qui va ensuite le mettre à l'abri sur un compte auprès d'un grand établissement bancaire français. Le vendeur est alors averti que les fonds sont arrivés à destination. Dès lors, les deux parties peuvent organiser en toute sécurité la remise du bien.



Et si par malheur le bien n'est pas conforme aux attentes de l'acheteur, une "procédure de médiation est lancée", explique Laurent Dubois. Procédure qui va bloquer les fonds le temps du procès de médiation qui doit durer une dizaine de jours. Si celle-ci statue que le produit est conforme, alors les fonds sont libérés. À l'inverse, l'argent est restitué à l'acheteur et le bien litigieux renvoyé au vendeur. Troisième possibilité : le différend est majeur, auquel cas la justice est saisie.