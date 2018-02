MorningCroissant : l'Airbnb de longue durée pour les professionnels

publié le 22/02/2018 à 00:41

Né eh 2011, MorningCroissant est un site de location meublée pour des séjours allant de un mois à un an. "On aide notamment les gens en mobilité professionnelle à trouver un logement au bon prix et à le louer directement en ligne, sans paperasse et sans visite", explique Alix Tafflé, président de MorningCroissant.



"Les vrais besoins en logement en matière d'immobilier ce sont les gens qui ont besoin de se loger pendant quelques mois, que ce soit des étudiants, des stagiaires, des alternants, des intérimaires", précise Alix Tafflé. Pour lui, il était possible en 2018 d'offrir un meilleur service face à des démarches jusqu'ici trop compliquées et des tarifs trop élevés.

MorningCroissant est présent "sur les 50 grandes villes françaises et plus particulièrement sur les 10 plus grandes villes françaises" et demeure de bout en bout l'intermédiaire entre le demandeur et le loueur. "On est l'agence immobilière en ligne pour la location meublée".