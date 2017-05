Quand votre douche vous fait économiser de l'eau

publié le 25/05/2017 à 01:07

L'intérêt d'avoir dans sa salle de bain un pommeau de douche "connecté", c'est "de se rendre compte de ce que l'on consomme" selon Gabriel Della-Monica. "Notre but, c'est la préservation de l'eau potable", ajoute-t-il. Il nous explique que ce pommeau est un véritable "coach de douche" qui va changer de couleur en fonction du nombre de litres utilisés et qui peut s'adapter à tous les modèles de douches.



Il nous confie que sa société a déjà de nombreux clients internationaux et que ce pommeau de nouvelle génération reçoit partout un bon accueil. Celui-ci fonctionne simplement, il suffit de le brancher sur le tuyau comme n'importe quel pommeau classique et il va analyser le profil de votre douche "de référence" en matière de consommation d'eau.

En moyenne, les Français consomment autour de 75 ou 80 litres d'eau par douche. Gabriel Della-Monica estime que si chacun réalise une économie de 20% sur cette consommation, l'économie par an peut monter jusqu'à 200 euros pour une famille de quatre personnes. Ce pommeau de douche connecté coûte 89 euros. Le patron d'Hydrao nous explique également qu'il a reçu de nombreuses demandes de la part d'hôtels et de collectivités, très intéressées par ces économies potentielles.