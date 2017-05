Steinway lance un piano connecté

publié le 23/05/2017 à 00:22

À l'occasion de la sortie d'un piano connecté fabriqué par la prestigieuse marque germano-américaine, Clément Caseau, directeur de Steinway France explique que l'idée est "de proposer à des personnes qui ne jouent pas assez bien, ou pensent qu'elles ne jouent pas assez bien, d'avoir l'expérience d'un concert live avec les meilleurs artistes, chez eux dans leur salon".



Dans les faits le piano joue exactement ce qu'on lui demande de jouer, grâce à un mécanisme caché et activé par un iPad, "sur lequel vous avez une playlist avec des morceaux et des vidéos". "On arrive à faire revivre des artistes du passé avec la technologie moderne", ajoute-t-il. Un logiciel permet de reproduire des enregistrements du passé "avec une fidélité inégalée".

Une base de donnée est créée de toutes pièces et peut s'actualiser tous les mois gratuitement. Un plaisir pour mélomanes qui a cependant un prix, puisque le modèle "B" coûte la modique somme de 122.000 euros. "C'est le prix d'une belle voiture, cela s'adresse à un certain public", concède Clément Caseau, qui précise qu'il a été lancé dès 2015 sur des marchés tests aux États-Unis et en Grande-Bretagne et qu'il est désormais disponible en France et en démonstration au showroom parisien de la marque.