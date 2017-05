Carrefour lance une nouvelle gamme de liseuse

publié le 20/05/2017 à 02:02

"Jusqu’à maintenant toutes les liseuses ressemblaient à des tablettes", explique en préambule Michaël Dahan, fondateur de Bookeen, pour présenter Nolim, un nouveau modèle de liseuse développé par Carrefour. "On est partie du livre plutôt que de la tablette, on a un produit qui est dans l’usage quotidien", poursuit-il, "c’est un produit qui s’ouvre et qui s’allume au moment où vous l’ouvrez".



Il espère ainsi se démarquer des liseuses classiques, en proposant un produit plus proche de l’expérience de lecture originelle : "on est beaucoup plus proches du livre". Michaël Dahan assure que Nolim est également extrêmement robuste grâce à une coque silicone très souple.

Le fondateur de Bookeen est persuadé que les liseuses ont encore de l’avenir. "Aujourd’hui le marché du livre numérique est en croissance de 10 à 20%", assure-t-il. Si les livres numériques sont de 20 à 25% moins chers que leur version papier, la liseuse Nolim coûte en revanche 129 euros.