Luciano Benetton, 82 ans, revient aux affaires pour sauver son entreprise

publié le 01/12/2017 à 07:58

Sa crinière a blanchi, mais il porte toujours des pulls colorés et il aime caresser les moutons. Mais Luciano Benetton est en colère. Benetton est en train de sombrer : 81 millions d'euros de passif, 600 millions d'euros de dettes au total. Intolérable pour celui qui, à 10 ans, à la mort de son père, s'est retrouvé chef de famille. C’était à Trévise, en 1945. Alors il vend des journaux à la criée. Pendant ce temps, sa petite sœur tricote des pulls de toutes les couleurs. Des pulls qui sont très demandés par les voisins, et que Luciano finit par vendre en faisant du porte-à-porte. En 1963, c'est l'ouverture du premier magasin à Milan. Puis c'est la conquête de Paris en 1969. Et là, c'est un succès total.



Luciano développe un géant, aidé par son frère Gilberto, le financier du clan. Et puis il y a les campagnes publicitaires chocs d'Oliviero Toscani, basées sur le brassage des couleurs et des races. Aujourd'hui, la famille est à la tête de Benetton bien-sûr, mais aussi d'un empire de restaurants, d'autoroutes, d'aéroports et d'hôtels. C'est l'un des premiers groupes d'Italie.



Pourquoi les pulls ne marchent-ils plus ? D'abord parce que Benetton a perdu sa spécificité et ne vend plus seulement des pulls, mais aussi tout le prêt-à-porter. Et puis comme tant d'autres, la marque doit faire face aux Zara, Uniqlo ou H& M. Luciano Benetton a laissé les rênes à son fils Alessandro, il y a cinq ans, pour rajeunir la marque. Depuis, une demi-douzaine de patrons se sont succédé, en vain. Les magasins n'attirent plus les foules. Alors les vieux reprennent le pouvoir.