Les tarifs du gaz vont augmenter

publié le 30/08/2016 à 04:37

Pour les plus de 10 millions de français abonnés au gaz, le gaz coûtera plus cher de 0,4% en moyenne à partir de jeudi 1er septembre. Ce sera 0,1% de plus pour ceux qui cuisinent au gaz, 0,4% pour ceux qui se chauffent avec et 0,2% supplémentaire pour ceux qui cuisinent et qui se chauffent au gaz.



Cette fois-ci, la hausse est due au prix du marché, puisque le gaz s'achète plus cher auprès des fournisseurs.

Cette troisième hausse en trois mois, c'est la mauvaise nouvelle mais les pouvoirs publics rappellent que depuis janvier 2015, le tarif de cette énergie a quand même chuté de près de 17%.