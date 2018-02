"La parole aux étudiants" : jeunes, donnez vos idées pour changer le monde !

publié le 09/02/2018 à 09:32

Vous pouvez nous faire partager vos réflexions par le biais d'une grande consultation citoyenne organisée sur Make.org. Si vous êtes à la fac, en apprentissage, ou dans une école, participez à l'opération intitulée "la parole aux étudiants". Un jury, présidé par Érik Orsenna, choisira les 100 meilleures contributions.



Vous gagnerez votre ticket pour les Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, en juillet prochain, pour y rencontrer des décideurs du monde entier. Vous engrangerez aussi un peu de monnaie sonnante et trébuchante (1.000 euros). Vous profiterez enfin d'une journée au sein de la rédaction de RTL.

On peut changer le monde par plein de moyens. On est tous d'accord pour dire que nous vivons une période charnière : une troisième révolution industrielle avec les nouvelles technologies ; une mondialisation à bout de souffle et qui repense ses mécanismes avec le retour, par exemple, des circuits courts du consommer local ; une société qui n'en peut plus des inégalités ; un monde du travail qui réfléchit à la mobilité, à la flexibilité (il paraît que ce sera le grand mot de cette année en France). C'est une période charnière aussi car nous étouffons sous la pollution. Il faut trouver vite des solutions pour verdir nos énergies.

Alors il paraît que les jeunes Français sont les plus pessimistes au monde. Ce qu'on attend de vous avec ce concours "La parole est aux étudiants", avec cette consultation citoyenne, c'est que vous soyez rebelles, engagés, justiciers. C'est que, vous qui êtes touchés aujourd'hui par la réforme du bac ou la réforme universitaire, vous alliez plus loin.



Changer le monde : quel rôle pour la France ou pour l'Europe ? Nous qui sommes plus âgés avons en tout cas la volonté de ne toucher à rien sans votre participation. Alors convaincus ? Rendez-vous sur le site Rtl.fr ou sur le site du Cercle des Économistes pour vous lancer.

La note du jour

16 sur 20 à Chauffeur privé. Cette société de VTC affiche une croissance de 8.000% sur trois ans et se classe en tête du palmarès des champions de la croissance publié par Les Échos (daté 9 février).