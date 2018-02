Chez la maison de couture Lanvin, les caisses sont vides

publié le 12/02/2018 à 10:12

D'après les informations diffusées il y a quelques heures par l'agence de presse Reuters, les Chinois du groupe Fosun visitaient ce week-end les ateliers de couture de Lanvin. Fosun, ce sont les propriétaires du Club Med. Il y a un fonds qatari également qui se dit intéressé : Mayhoola, qui possède déjà Valentino et Balmain.



Les discussions seraient donc en cours pour un changement de de propriétaire. Lanvin n'est déjà plus français depuis un moment. En 2001, une riche femme d'affaires taïwanaise prenait 75% des parts. Mais il n'empêche. La France regarde toujours Lanvin comme un joyau. C'est quand même la plus vieille maison de couture parisienne. Elle a été fondée en 1889 par Jeanne Lanvin.

Pourquoi autant de précipitation ? Parce que les caisses sont vides. Parce que pour l'année 2017, Lanvin affichait 30 millions d'euros de pertes. Parce que les salaires ne devraient pas pouvoir être versés à la fin du mois.

Une situation incroyable pour une marque connue mondialement, et qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Pourtant, l'année dernière, les groupes de luxe ont repris du poil de la bête. Louis Vuitton et Gucci, par exemple, ont profité à 100% de la folie des achats de la clientèle chinoise.

Les robes de la dernière collection, dessinée par Olivier Lapidus, n'ont pas trouvé preneuses : très peu de commandes pour la collection printemps-été 2018.



Les invitées au défilé n'ont pas été convaincues par le coup de crayon de celui qui a dessiné des meubles pour le soldeur Gifi ou des robes de mariées pour Pronuptia. Un créateur appelé à la rescousse en urgence après les départs violents d'Albert Elbaz, en 2015, et de Bouchra Jarrar, en juillet dernier. En fait, Lanvin s'enfonce depuis six ans et n'arrive pas à trouver la recette miracle.



Il faut un chèque pour les 200 salariés de Lanvin qui restent dans les ateliers. Pour payer un nouveau local aussi, puisque les héritiers de Jeannne Lanvin viennent de vendre le siège historique, rue du Faubourg Saint-Honoré. Mais voilà, la couture française n'intéresse apparemment plus les investisseurs français.