Facebook est de plus en plus boudé par les jeunes

publié le 13/02/2018 à 07:27

Les études publiées ces dernières heures le prouvent. Que ce soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en France, le réseau social le plus populaire au monde a perdu deux millions d'inscrits chez les moins de 25 ans.



Le nombre d'abonnés reste le même, parce que parallèlement les plus de 55 ans sont de plus en plus nombreux à se connecter. Les plus âgés découvrent toujours les nouveautés très tard. Ils sont aujourd'hui attirés par le fait que l'on peut voir des photos et des vidéos envoyés par leurs enfants et petits-enfants sur Facebook.

Mais l'avenir de Facebook peut être menacé par cette désaffection de la jeunesse. Le géant d'Internet a perdu 50 millions d'heures de vues sur les trois derniers mois.

Les ados et les jeunes adultes aiment pourtant les réseaux sociaux. Mais quand on leur pose la question, ils disent se tourner davantage vers Snapchat, Instagram, WhatsApp, Skype ou d'autres encore. Des réseaux sociaux où leurs parents les repèrent moins, où leur intimité est davantage préservée, et qui font plus tendance, plus avant-gardistes.