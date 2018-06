Les Français toujours accros à leur voiture

publié le 18/06/2018 à 23:15

Les français restent accros à leur voiture. C'est ce qui ressort d'une étude, signée Aramis Auto. Malgré tout le climat anti-voiture, 6 français sur 10 déclarent continuer a l'utiliser, tout simplement parce qu’ils estiment ne pas avoir d’autres solutions. Ainsi, un tiers estime que les autre offres de mobilité telles que le bus, le tramway, le métro ou le train ne sont pas satisfaisantes. Évidemment, ce constat est encore plus fort, plus important dans les petites villes de 2.000 à 20.000 habitants.



Sondage après sondage, on voit bien que la voiture reste en France une nécessité. Ainsi, près de 9 Français sur 10 utilisent leur voiture au moins une fois par semaine, et 6 sur 10 tous les jours. Là encore, la différence entre les grandes villes, et en particulier l'agglomération parisienne et le reste de la France est important. Ainsi, au quotidien l'automobile reste indispensable dans 70% des cas en zone rurale, contre 50% en Ile-de-France.

Toujours du succès pour le diesel

Selon l'enquête, les controverses sur le diesel ont eu un impact sur près de 4 possesseurs de diesel sur 10. Mais ce n'est pas, comme on pourrait le croire pour des questions d’environnement, que les automobilistes s'inquiètent. C'est surtout, et avant tout, pour des questions de coûts. La crainte principale pour les deux tiers des conducteurs porte sur l’augmentation du prix à la pompe. C’est ensuite, et c'est la suite logique, la peur de se faire davantage taxer. Puis un tiers craignent de ne plus pouvoir continuer à rouler en ville, et en conséquence ils craignent une trop forte décote du véhicule.

Ce sondage montre que le diesel est loin d'être mort en France. En tous cas, 3/4 des possesseurs de diesel ne changeront rien à leurs habitudes. Seuls 12% des automobilistes cherchent à revendre et à remplacer leur véhicule diesel plus vite que prévu. Et surtout acheter une voiture qui carbure au gas-oil reste une priorité pour près de la moitié des automobilistes.



Ce chiffre grimpe a 58% pour l'occasion et 14% sont même prêts à payer 2.000 euros supplémentaires par rapport à une voiture essence équivalente. En revanche, cela reste poussif pour la voiture électrique. Même si le gouvernement a promis l’installation de 100.000 bornes en 2022, 65% des automobilistes n’envisagent toujours pas d'en acheter.