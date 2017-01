Accents régionaux et espionnes dans la Curiosité

REPLAY - Les accents régionaux et les secrets d'espionnes. La Curiosité Est Un Vilain Défaut du 29 janvier 2017.

par Caroline Dangles publié le 29/01/2017 à 12:00

La Curiosité Est Un Vilain Défaut accompagne aussi vos week-ends !

Retrouvez Sidonie Bonnec et Thomas Hugues le samedi et le dimanche de 14h à 15h.



Les accents de nos régions, ils sont à la fois synonymes de fierté et de ségrégation, est-ce possible de les quantifier ? Il paraîtrait que le français le plus pur est celui que l’on parle en Touraine…d’où vient cette idée ?

C’est un petit tour de France des accents que nous propose notre guide, le journaliste Michel Feltin-Palas, rédacteur en chef à l’Express.

à lire D'où viennent les accents régionaux paru aux éditions du Pommier

"D'où viennent les accents régionaux" par Philippe Boula de Mareüil

Nous vous dévoilons les secrets des espionnes...

Elles font partie des services français, américains, russes ou israéliens, elles font rêver beaucoup de monde, mais comment travaillent-elles vraiment ? Qu'est-ce qu'une espionne ? Comment devient-on espionne ? Sait-on par exemple en France à la DGSE, combien de femmes y travaillent ?

Chloé Aeberhardt, auteure du livre Les espionnes racontent paru aux éditions Robert Laffont, lève le voile sur la vie secrète des espionnes...