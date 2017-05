Les Français de moins en moins adeptes des automates bancaires

publié le 04/05/2017 à 23:30

Il y a aujourd'hui en France un peu moins de 58.000 distributeurs automatiques de billets, qu'on appelle aussi les "DAB". On y retire moins souvent de liquides mais de plus grosses sommes : 90 € en moyenne, vingt-deux fois par an et par carte. Ainsi, d'après une étude OpinionWay pour un éditeur de logiciel bancaire, 29% des Français estiment qu'ils utilisent moins souvent les distributeurs automatiques de billets depuis cinq ans.



Selon la même étude, les Français voudraient bien que les distributeurs automatiques de billets leur offrent de nouveaux services, notamment la possibilité de déposer et retirer à la fois des billets et des pièces, ou encore la possibilité de prendre rendez-vous avec son banquier. Au moins de juin 2017, on fêtera les cinquante ans du premier distributeur automatique de billets. Il était installé au nord de Londres par la banque Barclays en juin 1967.