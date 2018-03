Les boissons sucrées face au défi de la santé

publié le 02/03/2018 à 01:05

Derrière Britivic se cachent des marques bien plus connues telles que Teisseire, Pressade, les jus de fruits "Fruité"… Il s'agit du n°4 en sur la marché français. "C'est une entreprise internationale, l'un des plus grandes au monde. Mais on a des marques qui accompagnent traditionnellement nos consommateurs."



Malgré cette part traditionnelle, les boissons sucrées perdent des parts de marché, avec la prise de conscience de l'impact qu'elles peuvent avoir sur la santé. "Le sirop est formidable, assure pourtant olivier Mercier. Le sucre, on en a besoin. Le sirop, c'est du sucre avec de l'eau. On peut doser comme on veut. Si on met 9 volumes d'eau pour un volume de sirop, ça en fait la boisson la moins sucrée des boissons sucrées."

Rassurer, c'est le leitmotiv de l'entreprise qui a mis en service il y a deux ans des doseurs pour simplifier le respect des volumes. Outre le sucre, la présence de pesticides a été dénoncée dans un rapport de l'ONG Générations Futures. "On n'a pas attendu ce rapport. On a des chartes d'achat extrêmement rigoureuses."