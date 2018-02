Le Club Med fait sa mue et lorgne sur le marché du haut de gamme

publié le 01/03/2018 à 00:46

Le Club Med a longtemps été associé au film Les Bronzés, comédie culte de la troupe du Spendid. Mais le directeur général France et Europe de l'entreprise veut croire que cette page est désormais tournée. "C'est une nouvelle histoire qu'on a commencée il y un certain nombre d'années pour transformer le Club Med afin d'en faire une marque haut de gamme et mondiale, tout en gardant l'esprit", confirme Sylvain Rabuel au micro de Jean-Baptiste Giraud d'Économie Matin.



Cette transformation est impulsée par Fosun International, une entreprise chinoise qui est l'actionnaire principal du groupe depuis trois ans. Un actionnaire "qui nous demande de bien faire notre métier", confie Sylvain Rabuel. Or notre métier, "c'est de rendre les gens heureux et de bien les accueillir". Son but : "Développer le Club Med et d'en faire la meilleure marque dans sa catégorie".

À l'horizon 2019, le groupe espère étoffer son catalogue d'une quinzaines de nouvelles destinations. Mais malgré ces grands travaux, le Club Med "reste abordable", assure Sylvain Rabuel. "Nous sommes positionnés sur le haut de gamme, mais notre objectif est d'être le plus accessible du haut-de-gamme".