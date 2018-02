En Voiture Simone, l'auto-école 100% en ligne

publié le 28/02/2018 à 00:38

En Voiture Simone est une auto-école en ligne révolutionnaire. Grâce à elle, il est possible "de passer le permis de conduire pour deux fois moins cher que dans une auto-école traditionnelle", se félicite le PDG de l'entreprise, Édouard Rudolf, au micro de Jean-Baptiste Giraud, d'Économie Matin. En effet, il vous en coûtera 749 euros pour passer le code et bénéficier de 20 heures de conduite avec En Voiture Simone contre 1.500 euros en moyenne dans une autre auto-école.



La firme a dû batailler et surmonter moult obstacles juridiques pour s'implanter sur le marché. "On s'inscrit dans la libéralisation du secteur qui a été initiée par le gouvernement Hollande en août 2015 (...) mais ça a pris un certain temps avant que l'ensemble de nos candidats ait un traitement administratif équivalant à celui d'une auto-école", confirme l’entrepreneur.

Le principe d'En Voiture Simone est simple. Concernant l'apprentissage du code de la route, tout se passe sur internet. Quant aux heures de conduite, un enseignant diplômé d'État vient vous chercher un bas de vous. Ce dernier "est noté à chaque fin d'heure de conduite par chaque élève de l'ensemble de notre communauté" précise Édouard Rudolf.

Comment réduire sa facture d'électricité par grand froid ?

En cette période de grand froid, nos consommations d'électricité s'envolent. En effet, les radiateurs et chauffe-eau sont au maximum pour réchauffer les foyers. Alors forcément, les factures s'annoncent salées. Mais il existe un moyen simple de réaliser des économies. Le jeune fournisseur Plüm Énergie lance en effet une nouvelle offre de marché dont le modèle est basé sur la maîtrise de la consommation.



Grâce à cette offre, valable un mois, le prix du kilowattheure en heures creuse est 30% moins cher que le tarif réglementé d'EDF. L'économie attendue est de plus de 210 euros par an, pour un ménage tout électrique. Ce calcul a été réalisé par le comparateur d'énergie Selectra, partenaire de l'opération.



30% en moins sur la facture, c'est important, mais ça ne concerne que les heures creuses. En effet, l'option "heures pleines" / "heures creuses" concerne déjà 15 millions de foyers aujourd'hui. Elle permet de bénéficier d'un tarif avantageux pendant 8 heures par jour. Le but ? Aider les plus gros consommateurs d'énergie à réduire leur facture. Pour résumer, vous payez encore moins cher votre électricité si vous lancez la machine à laver la nuit ou à certaines heures de la journée, loin des pics de consommation.