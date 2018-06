Les 24 Heures du Mans, un lieu d'innovation technologique

publié le 15/06/2018 à 00:00

À deux jours du départ des 24 Heures du Mans, on se penche sur les avancées technologiques sur ce circuit de la Sarthe. Les freins à disque, les anti-brouillard, toutes ces innovations et bien d'autres sont nées sur la piste des 24 Heures du Mans. Ce circuit d'un peu plus de 13 kilomètres de long est un véritable labo grandeur nature où ont été inventes et testées des dizaines de nouvelles technologies.



Un circuit qui attire 380 millions de téléspectateurs dans le monde. Parmi les innovations, les 24 Heures du Mans se déroulant aussi la nuit, il y a l'éclairage. Les phares à LED ont par exemple fait leur première apparition au Mans. C'était il y a à peine dix ans sur une Audi R18. Un éclairage puissant moins gourmand en énergie et encore plus performant. Plus près de nous, les feux Laser, éclairage fondamental pour rouler de nuit sur le circuit.

Les 24 Heures : un labo pour la sécurité et la consommation

C'est également au Mans que les feux anti-brouillard ont été créés. En 1926, baptisé Cyclope, car unique et placé au centre de la voiture comme le géant de la mythologie. Quelques années plus tard, on a aussi testé les fameuses bandes jaunes sur les routes devenues blanches. En 1974, Porsche teste pour la première fois un turbo compresseur monté sur une 911 RS.

Les 24 Heures sont aussi un laboratoire pour la sécurité et la consommation. Petite révolution dans les années 50 avec ml'arrivée du frein à disque qui va remplacer celui à tambour. C'est grâce à cette innovation que Jaguar va réaliser un doublé en 1953. Autre date marquante en 2006 quand Audi remporte l'épreuve avec un diesel : plus de performance en consommant moins. Depuis l'hybride a fait son apparition et grâce à l'énergie récupérée au freinage, les véhicules vont de plus en plus vite avec de moins en moins de carburant.

La cerise sur le capot

L'industrie automobile est l'industrie qui investit le plus en recherche et développement en Europe. Dans le monde, c'est l'Allemagne qui a déposé le plus de brevets l'an dernier devant le Japon, les États-Unis et la France.