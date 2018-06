Le PDG de Béaba présente le nouveau Babycook

publié le 06/06/2018 à 01:51

Julien Laporte, PDG de Béaba, explique au micro de RTL le renouveau du Babycook. Cette société est née en 1989 à Oyonnax (Ain) dans la vallée du plastique et a notamment inventé le Babycook, le premier auto-cuiseur enfant. Initialement Babycook est donc une marque mais il a connu un tel succès qu'il est devenu un produit générique.



Pour Béaba, le Babycook c'est 55% de part de marché en France avec 7 millions de ventes dans le monde. Et la marque a su renouveler le produit au fil des années. "Babycook est un auto-cuiseur vapeur enfant avec un circuit vapeur breveté qui conserve la naturalité et les nutriments des ingrédients utilisé", explique Julien Laporte. Dans la dernière version, le Babycook Neo, "on garde les grands principes", confie-t-il, "mais ce qu'il a de différent c'est que l'on a amélioré toutes les qualités de mixage et l'ajout d'un bol en verre alors qu'avant il était en plastique".

Le futur de l'entreprise "est d'aller vers des produits encore plus connecté et cette année une application est lancée avec la dernière génération du Babycook". Par rapport à une natalité en baisse en France, le but est d'innover pour Béaba.