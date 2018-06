Les amortisseurs du groupe Socitec protègent les sous-marins depuis 50 ans

publié le 05/06/2018 à 00:32

Coup de projecteur sur une entreprise qui vend des produits peu courant. Michel Albrecht président de Socitec, qui vend des amortisseurs à câbles, explique au micro de RTL le travail de son groupe : "Nous les vendons mais surtout on les calcule, on les dimensionne et on fait des simulations". Ces amortisseurs servent à protéger des sous-marins.



Les amortisseurs du groupe Socitec servent à protéger les sous-marins aux éventuels chocs ou autres mines. "Il s'agit de protéger le personnel et toute l'électronique à bord", confie Michel Albrecht. "Ils pèsent jusqu'à 50 kilos". Le groupe Socitec est dans ce domaine depuis plus de cinquante ans. "On peut parler de sous-marins mais aussi de fusée car on est en ce moment en train de travailler sur la protection du satellite dans la coiffe de la fusée Ariane."

Le groupe emploie 33 personnes à Sartrouville (Yvelines), a racheté une société à Chicago aux États-Unis et dispose de vendeurs dans les grandes capitales mondiales. "Le secret : des ingénieurs qui sont des gens passionnés".