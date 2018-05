"Gens de Confiance", un site pour des petites annonces sécurisées ?

et Agnès Bonfillon

publié le 01/06/2018 à 01:07

Un site de petites annonces sans arnaque. C'est en substance la promesse du site Gens de Confiance, pour lequel il faut être coopté avant d'entrer. "Il faut être parrainé par trois personnes qui font déjà parti du réseau et qui se portent garant du nouvel entrant vis-à-vis de tous les membres", explique Nicolas Davoust, le cofondateur de Gens de Confiance, interrogé par Jean-Baptiste Giraud de economiematin.fr.





L'entreprise est née en 2014 avec un objectif : "parvenir à éradiquer toutes les mésaventures qu'on peut avoir sur les autres sites de petites annonces." Une idée qui est venue à Nicolas Davoust et ses collègues à la suite de complications qu'ils ont eux-mêmes rencontrées sur d'autres sites. Aujourd'hui Gens de Confiance compte 15 salariés, 50.000 annonces en ligne et 300.000 membres.

Mais comment entrer dans le réseau ? "Une personne qui frappe à la porte de gens de confiance, va créer un compte comme sur n'importe quel autre site, sauf qu'ensuite, on va lui proposer de connecter un compte Facebook ou un carnet d'adresses pour l'aider à retrouver des amis qui sont déjà présents et pourront la parrainer", détaille Nicolas Davoust.

Si le site propose un système de notation et de signalement, en cas d'incident le fautif sera renvoyé, tout comme ceux qui l'ont parrainé. Le moyen selon Nicolas Davoust d'assurer une sécurité efficace. "C'est très calme, on n'a eu aucune arnaque en quatre ans sur Gens de Confiance", conclut-il.