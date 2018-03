Salon du Livre : "Ce qui est important c'est de lire quelque soit le support"

publié le 16/03/2018 à 00:18

Vendredi 16 mars 2017 s'ouvre le Salon du Livre à Paris qui se nomme cette année "Livre Paris". "On a changé de marque parce que des salons il y en beaucoup et que celui-ci on voulait le rénover. On a donc lancé un grand programme de rénovation et on a dit que ça passe aussi par le changement du nom et on a choisi Livre Paris parce que c'est du livre et que c'est Paris, mais le sous-titre est Salon du Livre donc on ne sera pas perdu", explique Pierre Dutilleul, directeur général du Syndicat national de l'édition, interrogé par Jean-Baptiste Giraud d'Économiematin.fr.



Au sujet de la santé économique de l'édition, malgré internet, les tablettes et la désaffection pour la lecture, le constat n'est pas alarmant. "Ça va pas si mal. On a eu une année 2017 qui a été compliquée parce qu'il y avait une élection présidentielle qui a duré très longtemps. Les gens sont sur la presse et donc il y a eu un million d'achats de livres en moins sur le premier semestre 2017 par rapport à l'année précédente. Du coup à l'été 2017, on était à -7, -8% de régression par rapport à l'année précédente", précise Pierre Dutilleul.

3.000 auteurs vont dédicacer leur ouvrage

Il nuance son propos en ajoutant qu'"on a eu un très bon deuxième semestre et un mois de décembre vraiment excellent. On termine l'année aux alentours de -1%, ce qui finalement n'est pas non plus mauvais". Au sujet de la désaffection de la lecture, "en nombre d'exemplaires, on en vend plus finalement donc il y a pas de désaffection de la lecture", assure-t-il. Le chiffre d'affaires baisse car on vend plus de livres en format de poche qui ont donc un prix unitaire qui est inférieur.

Concernant internet et le numérique c'est 5% du total, "95% des livres que nous vendons sont des livres imprimés". Les libraires résistent très bien malgré une année difficile en 2017 également. "Globalement il se crée autant de libraires qu'il en disparaît chaque année" selon le directeur général du Syndicat national de l'édition. "Ce qui est important c'est de lire quelque soit le support sur lequel on le lit", assure-t-il au sujet de la dématérialisation des livres. Il invite à favoriser la lecture chez les enfants. 3.000 auteurs vont dédicacer leur ouvrage pendant tout le week-end à Paris pour ce Salon du Livre désormais appelé "Livre Paris".