Automobile : comment prépare-t-on le désamour de la voiture ?

publié le 03/04/2017 à 09:19

Économiquement, c'est très rare de voir une activité qui change aussi vite de technologie dominante en quelques mois. Le Diesel pesait encore 73% des ventes en 2012; c'est 47% aujourd'hui. Un tiers du marché a bougé en cinq ans. On en connait les causes. D'abord le "dieselgate", qui a jeté un discrédit sur ce carburant. Le "dieselgate" validait en quelque sorte le fait qu'il fallait tricher pour camoufler les émissions de gaz, et donc que ces émissions étaient forcément nocives.



Ensuite, vous avez la politique anti-diesel de Paris, qui sert un peu d'étendard. On a en tête les images de pic de pollution. Cela nous fait penser à celles de Pékin ou Mexico. Du coup, les consommateurs se détournent aussi du diesel pour ça, et puis parce qu'ils ne veulent pas être interdits de circuler dans les grandes villes. L'âge moyen du parc automobile en France, c'est plus de huit ans. Donc on garde nos voitures longtemps, et on ne sait pas si dans huit ans on entrera encore dans Paris avec un diesel.