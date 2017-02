Le créateur des confitures "Bonne Maman" est mort

publié le 28/02/2017 à 07:36

Pierre Roche-Bayard ne fait pas partie de la famille fondatrice du groupe Andros, et de sa filiale Bonne Maman, mais c'était l'ex-directeur général. À 83 ans, il est décédé en Dordogne ce week-end. Il avait créé quand même le fameux packaging "Bonne Maman" avec les couvercles Vichy, "comme les rideaux de la ferme familiale" disait-il. Il était aussi à l'origine de l'écriture en cursive sur les étiquettes. D'après sa famille chez lui, à Bergerac, il conservait son porte-plume de lycéen avec lequel il avait écrit "Bonne Maman" sur les premiers pots. C'était quand même en 1971.



"Bonne Maman" appartient à Andros. Ce dernier est un groupe familial très discret de Biars-sur-Cère, dans le Lot. Avec aux manettes la famille Gervoson-Chapoulart, qui se classe quand même dans les classements divers des grandes fortunes françaises. Andros naît après la Seconde Guerre mondiale, quand Jean Gervoson rachète les prunes invendues de son beau-père pour les cuire à la manière du "fait maison". Puis c'est mai 68. Là, les femmes délaissent les fourneaux et les bassines en cuivre. En 1971, Jean Gervoson lance avec Pierre Roche-Bayard "Bonne Maman" : 55 références de confitures aujourd'hui, mais aussi des biscuits et des produits laitiers.

"Bonne Maman", une histoire de clan

Tout n'est pas "made in France" chez Andros, qui possède des usines en Chine et aux États-Unis. Mais pour la marque "Bonne Maman", on reste dans l'Hexagone, les confitures dans le Lot, les desserts, dans le Lot mais aussi en Eure-et-Loir, et les gâteaux dans le Loir-et-Cher et la Manche. Depuis, Jean Gervoson a laissé les rênes d'Andros à ses fils.

Mais le magazine Capital raconte qu'il y a quelques années, à 83 ans, il se pointait quand même tous les matins à 7h30 dans son usine de Biars-sur-Cère, à vélo ou en 306. "Bonne Maman", c'est près de 68 millions de pots de confitures écoulés, un tiers est exporté. Mais "Bonne Maman" reste une histoire de clan.

Le bloc-notes

- Tati est à vendre. Le spécialiste des bas prix est aujourd'hui une filiale du groupe Eram qui souhaite céder ce septuagénaire : 1.720 emplois sont en jeu.



- 18.000 villes vont enfin percevoir d'ici le printemps la taxe de séjour collectée par Airbnb. Pas de somme colossale, mais un signal fort pour les professionnels du tourisme qui se plaignaient de concurrence déloyale.

La note du jour

15 sur 20 pour Amazon et Netflix qui, pour la première fois, ont remporté des Oscars. Et tout un symbole, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, etait dans la salle, parmi le gratin de Hollywood. Amazon a notament produit Manchester by the Sea et The Salesman, de l'Iranien Fahadi.