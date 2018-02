Carburant : la Dacia Sandero, voiture la plus économique

publié le 08/02/2018 à 23:42

Essence ou diesel ? Avec la hausse du tarif des carburants, la question se pose plus que jamais. Pour y répondre, une étude de l'Argus mesure les écarts de prix de revient entre les voitures essence et les voitures diesel. Un indicateur très précis, puisque le prix de revient kilométrique utilisé par l'Argus, calcule ce que vous coûte votre véhicule pour chaque kilomètre parcouru. Cet indicateur évalue l'ensemble des dépenses entretien, carte grise, décote, assurance, consommation.



La mauvaise nouvelle c'est que parcourir un kilomètre en voiture coûte plus cher, quelque soit le type de carburant, même si le diesel grimpe désormais plus vite que l'essence. Exemple, une Peugeot 308 a pris 7 centimes en un an, contre 3 pour le même modèle essence. Et déjà, en dehors des petites citadines, certains modèles sont plus avantageux en essence.

C'est le cas du Nissan Qashqai : 71 centimes en version gazole, soit 3 centimes plus cher que pour l'essence.C'est principalement le prix à la pompe qui a explosé depuis janvier et le rattrapage de la fiscalité entre les 2 carburants. Pour vous donner une idée, l'écart était en moyenne de 15 centimes en décembre, il n'est plus que de 8 centimes.

La Dacia Sandero championne des économies

Une chose est sûre, que vous rouliez au gazole ou à l'essence, pour dépenser le mois possible, vous avez tout intérêt à vous tourner vers Dacia. La Dacia Sandero demeure le modèle le plus économique au quotidien, pour un coût estimé à seulement 33 centimes le kilomètre, devant la Logan, à 35 centimes.



Les français sont malins car c'est le modèle qu'ils achètent le plus. À noter que pas moins de quatre Dacia sont présentes dans le top 10 cette année. À l'inverse, c'est la Land Rover Velar, un superbe SUV, qui apparaît comme le véhicule le plus cher, avec un prix de revient de 3,78 euros par kilomètre parcouru. C’est onze fois plus que la Sandero. Mais ce n'est pas non plus le même confort, ni les mêmes performances.